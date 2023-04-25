"Замуж завтра": залетевшая Бузова тает в объятиях любимого

Ольга Бузова в белом выглядит восхитительно!

Пока без малого вся Россия гадает о том, когда же наконец Ольга Бузова выйдет замуж, она не отстает от большинства и также интересуется этой темой. В своем личном блоге она опубликовала предсказания от еженедельного гороскопа.

Шутливая ремарка пообещала Ольге, что популярность ее вырастет до невероятных пределов и вечер может закончиться даже тем, что блондинка отправится в ЗАГС.

"Я могу замуж только завтра если что. Потом меня долго нет в Москве", – со смехом ответила залетевшая впопыхах в столицу Ольга Бузова.

Следом певица похвасталась новым маникюром и белоснежным образом, а после выложила снимок, на котором буквально тает в объятиях любимого композитора и по совместительству рэпера ST, который не только написал для Бузовой песню "Водица", но и стал одним из участников шоу "Звезды в Африке".

Затем Ольга Бузова похвалила подписчиков за высокие рейтинги шоу, которое она ведет, ну а после одарила их томными видео из такси, на котором мчится по делам. Откидывая волосы с откровенного декольте, Ольга Бузова махала рукой под фоновую музыку и не забывала при этом стараться двигаться в такт.



