"Увидел и сказал": Дух покойного Джигарханяна настиг Цымбалюк-Романовскую во время утех с юнцом

Цымбалюк-Романовская почернела.

Пианистка получила известность отчасти благодарю браку с Арменом Джигарханяном. Правда, семейная жизнь не сложилась, а в разводе двух звезд участвовала, кажется, вся страна. Сейчас у Виталины Цымбалюк-Романовской новая жизнь, но время от времени она вспоминает о ныне покойном бывшем муже.

Недавно звезда призналась, что ее сердце занято, однако не сказала, кто этот счастливчик. Так что, поклонникам остается гадать, смотря на фотографии в ее профиле с разными мужчинами. Накануне появился свежий снимок – в компании юнца Дмитрия Нестерова, который младше пианистки на два года.

Из поста Виталины Цымбалюк-Романовской стало понятно, что вчера со своим приятелем она повеселилась на славу, дав совместный концерт.

"Счастлива была участвовать..." – описала свои эмоции артистка.

С прошедшего мероприятия уже появились фотографии – одну из них она и опубликовала на своей странице. Звезда поделилась, что, разглядывая снимок, сделанный во время утех с певцом, ее настиг дух покойного Армена Джигарханяна. Ей вдруг в голову врезался отрывок из прошлого, когда она с бывшим мужем посещала концерт в честь Дня города.

"А когда приехали домой, он включил телевизор, увидел наш крупный план в телетрансляции и сказал: "Ты знаешь, мы с тобой такие...содержательные", – привела слова экс-супруга пианистка. Как оказалось, именно этой фразой Виталине Цымбалюк-Романовской захотелось описать фотографию с Дмитрием Нестеровым, на которой они оба почернели из-за черно-белой обработки.