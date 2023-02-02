"Ужасно": Рудковская взбеленилась после слов о чудовищной травле Орбакайте

Яна Рудковская ведет телеграм-канал, в котором делится своими мыслями, комментируя различные новости. Например, недавно супруга Евгения Плющенко высказалась о видеоролике, на котором видно, как школьники унижают сверстника с ограниченными возможностями. Случившееся напомнило продюсеру чудовищную травлю Кристины Орбакайте.
По словам Рудковской, жестокость детей к ровесникам хорошо продемонстрирована в фильме Ролана Быкова "Чучело". В этом фильме героиня Орбакайте терпит унижение со стороны одноклассников. Однако недавняя ситуация, запечатленная на видео, еще страшнее, ведь в данном случае речь идет об унижении ребенка с физическим, непоправимым увечьем. "Мальчика ужасно жаль", – написала взбеленившаяся Рудковская.
Напомним, фильм "Чучело", в котором главную роль исполнила 11-летняя Кристина Орбакайте, вышел в 1983 году. Эта картина стала настоящим откровением для советских зрителей, ведь в ней школьники выступают как отрицательные персонажи. Многие хвалили Ролана Быкова за такой дерзкий фильм, ведь в нем показана суровая реальность. В 1986-м картина была удостоена Госпремии СССР. Тогда, кстати, дочь Аллы Пугачевой стала настоящей звездой.