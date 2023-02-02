"Просто замучили": взбешенная Проскурякова раскрыла причину инфаркта Николаева

31 января все новостные издания облетела жуткая новость — певец и композитор, кумир миллионов зрителей Игорь Николаев госпитализирован. Точный диагноз ни семья, ни сам Николаев не афишируют. Подозрения разные: от нестабильного пульса до инфаркта.
Но вот на связь наконец-то вышла Юлия Проскурякова, супруга артиста. Она и раскрыла причину газетного "инфаркта" Николаева. Напомним, что 40-летняя Проскурякова в браке с Николаевым уже 12 лет. Именно в союзе Юлии и Игоря родилась дочь Вероника. Сейчас девочке уже 7 лет.
Взбешенная атакой журналистов жена Игоря Николаева заявила, что музыканту просто стало плохо. Он почувствовал недомогание и решил сразу обратиться к докторам. Вместо самолечения он выбрал обследование, поэтому Юлия просит всех обеспокоенных перестать срывать телефоны.
"Вы просто замучили скорую, врачей, близких, Игоря, семью, маму, организаторов концертов", — заявила жена Николаева в микроблоге.
Удивительно, как быстро артисты меняют свое отношение к поклонникам. Публикуя афиши и рекламу, каждый из них надеется на поддержку зрителей. Но стоило только фанатам Игоря Николаева проявить повышенное внимание — семья тут же просит всех замолчать.