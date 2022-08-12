Как же теперь Агутин? Внезапная смерть разбила Анжелику Варум

Сегодня утром в достаточно раннем возрасте умер знаменитый в России поэт-песенник Герман Витке. Сердце 53-летнего композитора перестало биться ранним утром, а его смерть стала настоящим ударом не только для близких, но и для артистов, с которыми он работал. К слову, именно ему должны быть благодарны Леонид Агутин и Анжелика Варум, которым покойный деятель создал песни, ставшие хитами.
Как сообщили близкие Германа Витке, причиной его смерти стал сердечный приступ. Однако информации о прощание с всенародным любимцем пока нет. Всю свою жизнь уже покойный поэт-песенник посвятил работе с артистами, рождая на свет композиции, которые годами остаются у россиян любимыми.
Но теперь сердце болит и у звездного семейства, очевидно Леонид Агутин и Анжелика Варум раздавлены смертью близкого человека. Именно вместе с поэтом-песенником сладкоголосый певец в свое время написал альбом "Босоногий мальчик". Его супруга тоже получила от Германа Витке песни, заработавшие популярность – "Ля-ля-фа" и "Все в твоих руках".
С композитором успели поработать Филипп Киркоров, Марина Хлебникова, Кристина Орбакайте, Лада Дэнс, а также целые коллективы – "Иванушки International" и "Отпетые мошенники". Теперь назревает логичный вопрос: как же теперь Леонид Агутин вместе с женой, а также другие звезды будут творить без Германа Витке?