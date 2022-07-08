Сверкнувшая грудью Цымбалюк-Романовская возбудила россиян: Ох, красавица

Иначе как объяснить тот факт, что каждый ее новый снимок в социальных сетях набирает массу восхищенных комментариев, даже несмотря на ее отчасти скандальное прошлое, связанное с отношениями с Арменом Джигарханяном. Вот и на этот раз Виталина Цымбалюк-Романовская привела в восторг своих преданных поклонников.
Артистка разместила новый по-настоящему летний снимок на своей странице. Он был сделан во время очередной вылазки на одну из локаций Москвы. Для выхода в свет она позаботилась об идеальной прическе, по традиции оставив свои милые кудряшки, а также выбрала свободное платье ядерно-желтого цвета, на которое сложно не обратить внимание.
Вещь из весьма тонкой ткани не скрыла выпирающую упругую грудь звезды, которой она без зазрения совести сверкнула у всех на виду. Однако бюст и яркое платье – не единственное, на что обратили внимание пользователи. Многие отметили, что пианистка сама по себе выглядет сияющей от счастья, а ее улыбка буквально освещает этот мир. В конце концов образ Виталины Цымбалюк-Романовской возбудил россиян, которые принялись осыпать ее комплиментами.
"Ох, красавица! Шикарная леди! Виталинка, какая ты лучезарная!" – написали под фотографией пианистки восхищенные фанаты.