Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Белая и холодная: Тело окровавленной Толкалиной нашли в реке
"Дико обидно": дочь предателя Панина горбатится на престарелых иностранцев ради куска хлеба
"Правильно сделал": издыхающий Розенбаум облизал схватившего украинский флаг предателя Макаревича
"Близкие подтвердили": Новорожденного ребенка измученной Тодоренко больше нет
партнеры
Пятница
8 июля
Лента новостей
20:49
"После бурной ночи": Порвавшая трусики Чехова вывалила свой срам при всем честном народе
20:30
Не заслужила прощения: нерукопожатная предательница Федосеева-Шукшина оказалась под дурным влиянием
19:57
Сверкнувшая грудью Цымбалюк-Романовская возбудила россиян: Ох, красавица
19:48
Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
19:39
Попавшая в аварию жительница Подмосковья 12 часов провела в машине с трупами
19:17
"Когда Жанна обессилила": Грязная правда об уничтожении Шепелевым умирающей Фриске вылезла наружу
18:57
В Подольске в реке утонул подросток
18:55
Шок! В Сеть просочился снимок облысевшего Киркорова
18:27
Тихушница Пугачева переметнулась на сторону гнусных предателей: Заявляет о ненависти к России
17:36
"Кто этот мужик?": Схватившую мужа на измене Королеву сняли с вертящим головкой незнакомцем
17:14
"Будут дразнить": стало известно имя тайного сына Нюши
16:49
Избитая до трясучки Толкалина показала свою скверну: Выздоравливай, пожалуйста, скорее
16:37
"Трудный период": беглянку Хаматову гонят из Европы
15:41
Топчется по горлу: Загнанный Валерией под каблук Пригожин пожаловался на насилие в семье
15:00
Таблетки уже не помогают: в муках и страшных болях Бородина срочно ищет врача за границей
14:53
"Украина пришла в ярость": Евросоюз сделал Путину подарок
14:49
В Сочи туристический автобус столкнулся с тремя легковушками: видео
14:26
Пьяный приезжий разбил зеркало в московском метро при ссоре с девушкой
14:14
"Все ради чего?": раздавленная Рудковская взмолилась перед чужим мужиком после развода с мужем
14:13
В Волжском произошло ДТП с перевертышем – видео
14:08
В Армении сняли на видео Евразийскую рысь
14:04
Mitsubishi Outlander: старый знакомый в третьем поколении
13:42
Потеряв ребенка, близких и работу, пошла сдавать бутылки: как живет звезда "Места встречи" Данилова
13:42
Эксперт дал советы по выбору качественных лампочек для дома
13:40
"Социализация малыша": экс-любовница Тимати оправдалась за решение отправить ребенка из дома
13:34
Москвичей предупредили о приходе ливней и гроз на выходных
13:29
Стоимость квартир в России сильно изменится
12:47
"Надули, не моргнув глазом": проклятое жулье нагрело на кругленькую сумму Марию Погребняк
12:44
В Красноярском крае медведь напал на женщину – видео
12:42
"Какая красивая пара": бывший муж Бородиной показал дорогую женщину
12:27
Запутался: Мечущийся между бабами Прилучный обрел покой на небесах
12:21
Смерть застала Аль Пачино врасплох : скончалась легенда "Крестного отца"
12:00
САО лидирует по спросу на элитные ЖК
11:52
"Счастья вашей семье!": после новости о разводе россияне поддержали Николаева
11:49
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после нападения
11:38
Второй Киркоров: Скандалистка Бортич ударила человека по лицу за неудобные вопросы
11:12
Сдать и снять квартиру с выгодой: что нужно знать
11:03
"До безумия раз плюнуть": вставшая грудью за Тарасова Костенко оказалась в тяжелом положении
10:46
До слез: Наталья Фриске с отцом своего ребенка трогательно помянула покойную сестру Жанну
10:39
В каких районах больше всего новостроек
10:33
"Похоронили как безродную собаку": Гогена Солнцева пришибло смертью
10:18
Лавров заявил о желании Запада "победить Россию на поле боя"
10:10
"Самая лучшая": обвиненный в изменах Тарасов сделал признание о любовнице
09:43
Виляющая Асмус завалилась на красную дорожку в экстремальном мини
09:31
Какие риски могут возникнуть у россиян при дарении квартиры: объяснил юрист
09:29
Машина влетела в стену и взорвалась: поклонники Литвиновой в шоке от страшной ночной автоаварии
09:27
7 человек пострадали в аварии на внешней стороне МКАД
09:23
Что-то неладное: сжираемая сифилисом бывшая жена Аршавина бесследно пропала
09:03
Даром – за амбаром: алчный Зайцев отказался бесплатно удовлетворить Вовк
09:00
Кричал матом и корчил рожи: муж Кейт Миддлтон опозорил королевскую семью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Выбравшаяся из Израиля Пугачева лишилась пятикомнатной квартиры в Москве за 150 миллионов
Попавшая в аварию жительница Подмосковья 12 часов провела в машине с трупами
Сверкнувшая грудью Цымбалюк-Романовская возбудила россиян: Ох, красавица
Не заслужила прощения: нерукопожатная предательница Федосеева-Шукшина оказалась под дурным влиянием
"После бурной ночи": Порвавшая трусики Чехова вывалила свой срам при всем честном народе
Полиция проверяет информацию об инциденте в районе станции метро "Пролетарская"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Сверкнувшая грудью Цымбалюк-Романовская возбудила россиян: Ох, красавица

Сверкнувшая грудью Цымбалюк-Романовская возбудила россиян: Ох, красавица

Создается впечатление, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – одна из тех звезд российского шоу-бизнеса, у которой практически нет хейтеров.
прочитано 225 раз

Иначе как объяснить тот факт, что каждый ее новый снимок в социальных сетях набирает массу восхищенных комментариев, даже несмотря на ее отчасти скандальное прошлое, связанное с отношениями с Арменом Джигарханяном. Вот и на этот раз Виталина Цымбалюк-Романовская привела в восторг своих преданных поклонников.

ПО ТЕМЕ

"Такое позорище!": режиссер облил грязью лицемерную связь Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Артистка разместила новый по-настоящему летний снимок на своей странице. Он был сделан во время очередной вылазки на одну из локаций Москвы. Для выхода в свет она позаботилась об идеальной прическе, по традиции оставив свои милые кудряшки, а также выбрала свободное платье ядерно-желтого цвета, на которое сложно не обратить внимание.

Вещь из весьма тонкой ткани не скрыла выпирающую упругую грудь звезды, которой она без зазрения совести сверкнула у всех на виду. Однако бюст и яркое платье – не единственное, на что обратили внимание пользователи. Многие отметили, что пианистка сама по себе выглядет сияющей от счастья, а ее улыбка буквально освещает этот мир. В конце концов образ Виталины Цымбалюк-Романовской возбудил россиян, которые принялись осыпать ее комплиментами.

"Ох, красавица! Шикарная леди! Виталинка, какая ты лучезарная!" – написали под фотографией пианистки восхищенные фанаты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2022, 19:57 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Ничего не помнил и кричал": Цымбалюк-Романовская шокировала рассказом о предсмертной деменции Джигарханяна

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Виляющая Асмус завалилась на красную дорожку в экстремальном мини

Актриса разоткровенничалась
Шоу-бизнес

Тихушница Пугачева переметнулась на сторону гнусных предателей: Заявляет о ненависти к России

И довольна!
Шоу-бизнес

Потеряв ребенка, близких и работу, пошла сдавать бутылки: как живет звезда "Места встречи" Данилова

Трудная судьба актрисы
Шоу-бизнес

Топчется по горлу: Загнанный Валерией под каблук Пригожин пожаловался на насилие в семье

Откровения продюсера

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1272 человека
В России отменили все антиковидные ограничения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 1282 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек

Спорт

"Все переживают": Тутберидзе заподозрили в намерении примкнуть к американцам
Умер заслуженный мастер спорта СССР
"Заслужил": Федотова назначили главным тренером ЦСКА
Умар Кремлев – за бокс во благо

Регионы

В Рузском округе ликвидировали нарколабораторию
В Подмосковье строители обнаружили мину
В Подмосковье поймали банду серийных воров
В Перми скончался прославленный артист
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+