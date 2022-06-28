"Не получится": коварный план Галкина нажиться на Пугачевой провалился

На днях в Сети распространилась информация о том, что юморист якобы придумал план, который поможет ему нажиться на имени Аллы Пугачевой. По слухам, Максим Галкин собрался переписать свою недвижимость на престарелую супругу с громким именем, чтобы выгоднее ее продать. Если это действительно так, то теперь артиста разоблачили, а его коварный план провалился.
Риэлтор Татьяна Вавилова объяснила порталу BLITZ+: имя собственника никак не влияет на стоимость недвижимости, если только этот собственник не состоит на учете у психиатра или нарколога. То есть элитное имущество юмориста не вырастет в цене, если будет переписано на Примадонну.
"Выгоднее продать не получится," – заключил эксперт.
Впрочем, есть в этом деле и другая сторона. Некоторые пользователи усмотрели в плане Галкина возможность продать недвижимость, не приезжая в Россию лично. После антироссийских высказываний путь на родину оказался артисту заказан. Однако Пугачева, обещавшая вернуться к осени, могла бы приехать и разделаться с мужним имуществом. Напомним, что сама Алла Борисовна не делала никаких политических высказываний и публично позицию супруга не поддерживала.
Ранее "Дни.ру" писали о причинах затянувшегося молчания жены Максима Галкина.