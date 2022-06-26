Алчный наглец Галкин как клещ сосет кровь из Пугачевой ради наживы: Перепишет имущество

Вот уже несколько месяцев Максим Галкин и Алла Пугачева живут за границей.

Некоторое время назад мир шоу-бизнеса потрясла новость о бегстве Максима Галкина и Аллы Пугачевой из России. Артисты спешно укатили в Израиль после начала специальной операции на Украине. Если поначалу поклонники звезд надеялись, что они просто отправились в отпуск, то сейчас надежды на их возвращение тают на глазах. Дело в том, что супруг Примадонны, оказавшись за бугром, начал критиковать Россию, чем нажил себе множество врагов.

Теперь народ ополчился на звездное семейство, многие даже требуют, чтобы Галкина и Пугачеву лишили гражданство. Некоторые считают, что у них и вовсе нужно отобрать замок в деревне Грязь.

Стоит отметить, что сама Алла Борисовна не поддерживала мужа в социальных сетях. Так, певица до сих пор хранит молчание. Однако некоторые считают, что артистка просто боится высказывать свою политическую позицию до тех пор, пока у нее есть активы в России. Но когда все будет продано, Примадонна выскажется в угоду мужу.

Ходят также слухи, будто Галкин собирается переписать недвижимость на престарелую супругу, чтобы выгоднее ее продать. Складывается ощущение, что алчный Галкин, как клещ сосет кровь из Пугачевой ради наживы. Так, он использует ее имя в корыстных целях – чтобы обогатиться. Кстати, о том, что юморист использует певицу говорили давно. Например, Маргарита Симоньян заявила, что комик прикрывался артисткой, чтобы фанаты не заподозрили его в гомосексуальных связях.

Напомним, на то, что наглец Галкин наживается на других людях намекнул и Дмитрий Дибров. В программе Леры Кудрявцевой он заявил, что юморист рекламировал продукты, которыми сам даже не пользовался. Получается, он ради собственной выгоды втюхивал доверчивым людям товары, в которых не был даже уверен.