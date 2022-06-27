"Боится": названы причины затянувшегося молчания получившей под дых Пугачевой

В Сети активно обсуждают причины, побудившие артистку перебраться за рубеж, ее отношение к происходящему в стране, а также перспективы возвращения Примадонны на родину. Пользователи строят самые разные версии, не стесняясь свои словами порой больно угодить певице прямо под дых. Вот только сама Алла Пугачева преимущественно молчит. Певица не рассказывает о себе и никак не высказывается о ситуации в России и на Украине, как то делает ее супруг Максим Галкин.
Затянувшееся молчание Примадонны решила прокомментировать известная блогерша Лена Миро. На своей странице в LiveJournal она справедливо заметила, что сейчас абсолютно всех интересует, почему же Пугачева молчит. Молчание звезды порождает еще больше сплетен. Одни говорят, что певица выскажется после того, как распродаст все имущество. Другие считают, что звезда думает о детях, поэтому не болтает лишнего.
Сама Лена Миро не знает истинных мотивов звезды, однако она попыталась назвать возможные причины затянувшегося молчания получившей под дых Пугачевой.
"Возможно, это слабость, когда человек просто боится," – предположила блогерша.
С другой стороны, это может быть и настоящая сила, ведь молчание порой – золото. Возможно, Алла Пугачева наконец поняла это и теперь сдерживает себя от резких публичных высказываний, осознавая свою ответственность за них перед окружающими.