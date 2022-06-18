Хуже горькой редьки: надоевшего старика Газманова пулей вышибли со сцены

Народный артист России Олег Газманов с треском провалился.

Снискав славу высокодуховного и патриотичного певца, Олег Газманов преуспел в концертной деятельности. Обзывая маститых коллег предателями, мужчина создал себе выгодную репутацию в непростой политической обстановке.

Так уж случилось, что спонсоры проплатили выступление звезды на празднике в честь 435-летия Тобольска. Артиста официально утвердили в качестве гостя на мероприятии 25 июня, только вот местные жители от этого не в восторге. Судя по отзывам в соцсети, певца воспринимают не иначе как надоевшего старика.

Портал URA.ru сообщил, что среди горожан был проведен опрос: кого бы они хотели видеть на концерте, если бы их мнение учитывалось. Стало ясно — Олег Газманов хуже горькой редьки. В рейтинге общественного мнения пенсионера затмили молодые и популярные вокалисты.

Исполнителя хита "Есаул" пулей вышибли со сцены большинством голосов. Правда, опрос проводили лишь для галочки, поэтому Тобольск все же примет артиста в День города в этом году. Представление для зрителей бесплатное, у них нет причин особо расстраиваться.

А вот Олег Газманов после такого исхода может испытывать неловкость во время праздника. Тут уже ничего не поделаешь. Навязывать толпе зевак свою компанию — что может быть позорнее для артиста?