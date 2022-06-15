"Компроматы по гейской тематике": прыгнувшего в объятия мужиков Галкина прищучили

Недавно о якобы истинных сексуальных предпочтениях Максима Галкина было объявлено на всю страну.

После начала спецоперации на Украине шоумен стал критиковать решение российских властей, а после вместе с семьей сбежал в Израиль. Но даже за границей юморист не может успокоиться и продолжает лить грязь в адрес кормившей его страны. Неудивительно, что теперь поступок Максима Галкина обсуждают не только фанаты, но и медийные личности.

В частности, оскорбленная словами супруга Аллы Пугачевой Маргарита Симоньян позже обвинила звезду эстрады в гомосексуальности. Более того, она заявила, что комик просто-напросто использует Примадонну – для отвода глаз. После выступления медиаменеджера, народ стал пристально следить за жизнью юмориста и его поведением.

Например, журналистка Алена Жигалова недавно обратила внимание на странный полуголый снимок Максима Галкина и выразила надежду на то, что шоумен все же не собирается броситься в объятия потных мужиков в Европе, где "сейчас в разгаре гей-парады".

Не оставил без внимания поведение супруга Примадонны и Никита Джигурда. Музыкант обсуждал тему компроматов на элиту шоу-бизнеса, которые, по его словам, точно существуют и могут разрушить карьеру любого.

"Есть компроматы по гейской тематике, у кого-то могут быть какие-то по бизнесу. И определенные ребята это знают, и те, на кого компромат, знают, что на них есть компромат", – поведал Никита Джигурда.

В пример музыкант и привел комика, разоблачив его в том, что он наверняка знал о существовании такого рода материалов. Но Максим Галкин не смог промолчать, за что, собственно, сейчас и расплачивается.