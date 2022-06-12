"Уехали и гадят!": Озверевший Газманов схватил за шкирку предателей-артистов

Ведущая Лера Кудрявцева намеренно задевает гостей своей передачи — рейтинги сами себя не сделают. В свежем выпуске шоу "Секрет на миллион" блондинка спровоцировала конфликт. Она подняла насущную тему об отъезде звезд из России, когда Олег Газманов был не в духе.
Поддавшись хитрым уловкам, певец практически озверел. Как неистовый патриот, мужчина жестко раскритиковал эмигрантов и временно отсутствующих в стране коллег. По его словам, сбежавшие знаменитости проявили недостойное поведение.
"Одни просто уезжают, а другие уезжают и начинают оттуда гадить! Особенно плохо я отношусь к тем, кто гадит, это вообще предатели!" — заявил Олег Газманов на повышенных тонах.
Певец не стал скрывать, что мощно осуждает двух человек — Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова, которые активно высказываются против действий ВС РФ. Артист условно схватил их за шкирку и отказался прощать при любых обстоятельствах. Вокалист подчеркнул: в ходе спецоперации за родину гибнут молодые парни, и никто не имеет права порочить их светлую память.
Олег Газманов считает, что предатели-коллеги зарабатывают на любых протестах, шумиха им выгодна. Он предлагает создать такую обстановку в стране, которая лишит их корыстной прибыли. Допустимо забыть про уехавших звезд, но никак не простить их, утверждает певец.