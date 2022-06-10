"Ушла на совсем": Решившийся на измену Газманов кинулся в ноги любимой женщине

Олег Газманов публично попросил прощение у любимой женщины за подлый поступок.

Певец, как известно, настоящий патриот своей родины. После начала спецоперации на Украине он в отличии от многих коллег по цеху остался в России и одним из первых поддержал решение властей, за что помимо восхищения со стороны поклонников получил и массу негатива. Но даже это не останавливает Олега Газманова продолжать хранить верность своей стране.

Однако так было не всегда – и в этом артист признался сам, исполнив песню вместе с Александром Маршалом под названием "Мама-Родина". Артисты показали публике клип на композицию, в котором собрали кадры советской жизни, тем самым вызвав у зрителей ностальгию по тем временам. На самом деле, песня была написана не для того, чтобы напомнить поклонникам о Советском Союзе. Артисты решили попросить прощение за его развал.

Музыканты в новой песне рассказали о том, как, будучи молодыми, изменили своей родине, погнавшись за западными ценностями.

"А мы думали, она ошибалась

Про нее заговорили обидно

А она в глаза нам молча смотрела

И, вздохнув, потом ушла насовсем", – спели Олег Газманов и Александр Маршал.

Исполнитель хита "Морячка" в описании к клипу также отметил, что этой композицией просит прощения у своей самой любимой женщины – мамы, которой уже нет в живых. Певец объяснил, что сильно ошибся, когда считал, что ее поколение было неправо, отвергая реформы и новую идеологию. Я "повелся" на пропаганду перестройки", – отметил Олег Газманов.