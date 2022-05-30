"Собственные ошибки": заявившая о ребенке измученная жена Газманова сообщила о страшных страданиях

На днях супруга Олега Газманова рассказала о рождении четвертого ребенка. Как оказалось, Марина имела в виду свою новую книгу под названием "Откровенник". Это своего рода личный дневник, в котором читатель может делать записи, прочесть ценные советы, а также приклеивать к страницам издания фотографии. По словам жены артиста, эта книга поможет заинтересовавшимся стать лучшей версией самого себя.
Газманова продолжает привлекать внимание поклонников к "Откровеннику". Один из последних постов женщина посвятила счастью. Марина написала: чтобы стать счастливым, необходимо пострадать, чтобы потом это состояние беречь как зеницу ока. Мол, нужно проходить сложные, порой болезненные уроки.
Жена певца считает, что людские страдания лишь на первый взгляд такие страшные. По ее мнению, нужно все анализировать, вооружаться опытом и мудростью. "Я создала книгу "Откровенник" как учебное пособие, облокачиваясь на свой опыт и то, чему научили меня учителя – собственные ошибки", – объяснила супруга артиста.
Напомним, не так давно жена Олега Газманова покинула Россию. Куда отправилась Марина, ранее писали "Дни.ру".