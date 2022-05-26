Не сдержал эмоций: Агутин высказал всю правду о смерти дочери

Заслуженный артист России Леонид Агутин после начала специальной военной операции на Украине призвал стороны к мирным переговорам. Любимый миллионами граждан певец намекнул, что не разделяет жесткой позиции своих коллег. Он подчеркнул, что всегда был патриотом нашей страны, который не хочет анализировать ситуацию и делать политические заявления. Аналогичную позицию заняла и супруга певца Анжелика Варум.
После этого в сфере шоу-бизнеса поползли слухи, что у звездной пары могут начаться проблемы с карьерой. С тех пор эстрадные исполнители начали постоянно попадать в топ новостей светской хроники. На днях стало известно, что в семье певцов якобы произошла трагедия.
Пресса сообщила о смерти дочери Леонида Агутина. Шокированная публика сразу же подхватила эту историю. Поклонники начали задавать вопросы непосредственно артисту в социальных сетях. Особую активность они проявили под его новым постом.
Если череда скандалов вынудила Анжелику Варум уйти в режим молчания и отказаться от публикаций в социальных сетях, то ее супруг даже после громкого заявления о спецоперации не стал прекращать свою деятельность. Музыкант, как и прежде, ездит по городам России.
Недавно он оказался на железнодорожной станции Чудово, откуда и выложил фотографию в социальные сети. Центральное место в кадре занял потрясающий по красоте закат, заставляющий задуматься о вечном.
Подписчики артиста не упустили возможность поинтересоваться о смерти дочери. Леонид Агутин не сдержал эмоций и отреагировал в довольно-таки жесткой манере. Он назвал сообщения СМИ ложью, а тех, кто это распространяет – сволочами.