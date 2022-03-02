Принца Уильяма и Кейт Миддлтон прилюдно унизили

Как отмечают многие королевские эксперты, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон порой ведет себя не как будущая королева, ведь она довольно часто пренебрегает правилами Елизаветы II и попадает в неловкие ситуации: например, неудачно подбирает наряд или раскрывает секреты семьи.
А недавно герцога и герцогиню Кембриджских и вовсе унизили. Уильям и Кейт посетили фермерский рынок в Уэльсе, где пообщались с людьми. Когда будущие король и королева подошли к продавщице сыров, та не обратилась к ним как следует ("Ваше Королевское Высочество"), а назвала по имени. Такая фамильярность считается в королевской семье непозволительной, однако Уильям и Кейт сделали вид, что не обратили внимание, и продолжили беседовать.
Позже продавщица рассказала журналистам, что она удивила герцога Кембриджского, сообщив, что у нее есть сорт сыра, который будущий король очень любит. Этот сорт является редким.
Ранее "Дни.ру" писали, что в королевской семье началась борьба за власть. Поговаривают, Кейт Миддлтон получит звание выше, чем вторая супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз. Первая может стать королевой-консортом, а вторая – всего лишь принцессой-консортом.