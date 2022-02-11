Своенравная Миддлтон грубо нарушила королевские правила

40-летняя Кейт Миддлтон славится в Британии своей элегантностью и безупречным вкусом, и уж совершенно точно герцогиня Кембриджская знакома с правилами королевского протокола относительно внешнего вида. Тем не менее, время от время своенравная Миддлтон позволяет себе ими пренебрегать.
Так накануне супруга принца Уильяма посетила социальный центр PACT в Лондоне. В ходе визита ей предстояло пообщаться с волонтерами и принять участие в детском кулинарном мастер-классе. На это мероприятие герцогиня явилась в черных облегающих брюках и футболке в тон. Сверху женщина надела элегантный серый жакет.
Как отметило издание Daily Mail, своим нарядом герцогиня грубо нарушила сразу два правила протокола. Во-первых, в образе преобладал черный цвет, который среди монархов считается траурным и надевается в основном на похороны. Во-вторых, персоне такого уровня не полагается носить узкие брюки – это противоречит королевскому дресс-коду.
Впрочем, Кейт Миддлтон не впервые уличают в нарушении королевских правил. Ранее герцогиня уже появлялась на публике в наряде черного цвета без какого-то трагического повода, а также позволяла себе относительно глубокие декольте и высокие разрезы. Недавно же "Дни.ру" писали о том, что Кейт Миддлтон нацепила дешевые побрякушки.