Серая мышка: Народ ахнул от невзрачного наряда Миддлтон за бешеные деньги

Герцогиню Кембриджскую запечатлели во время визита в Данию. Она предстала в сером приталенном пальто с черными воротником и манжетами бренда Catherine Walker и черных туфлях-лодочках. К слову, невзрачное на вид пальто стоит три тысячи фунтов стерлингов (341 тысяча рублей – Прим. ред.).
Наряд жены принца Уильяма вызвал горячие споры в Сети. Так, многие британцы посчитали, что образ Кейт Миддлтон безвкусен. По словам одного из пользователей Сети, в последнее время она выглядит старомодной и неряшливой.
Герцогиню Кембриджскую даже сравнили с серой мышкой. "Серый цвет никому не идет", — заявил другой британец.
Отметим, что Кейт Миддлтон является одной из самых стильных королевских особ. Супруга принца Уильяма любит сочетать в гардеробе классику с простыми аутфитами.
Напомним, осенью прошлого года папарацци сняли Кейт Миддлтон в длинном платье в мелкую клетку массмаркетового бренда Zara. Стоимость вещи составляла 16 фунтов стерлингов (1579 рублей) с учетом скидки. Герцогиня уже одевала его в январе 2020 года.