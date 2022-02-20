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Шоу-бизнес
Миддлтон нарушила еще одно строгое правило Елизаветы II

Миддлтон нарушила еще одно строгое правило Елизаветы II

Бывший шеф-повар рассказал о любимом блюде королевы Великобритании.
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Елизавета II является королевой Великобритании уже 70 лет. Все это время она следует правилам, многие из которых сама же придумала. Например, Ее Величество никогда не рассказывала о своих предпочтениях в еде за пределами дворца. Впрочем, даже личные повара порой не знают, какие блюда понравятся королеве. Она не рассказывает о любимой еде, потому что не хочет, чтобы ей подавали одно и то же на обедах и приемах.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Королевские инсайдеры рассказали, что несколько лет назад герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нарушила это правило Елизаветы II во время официального визита в больницу. Тогда супруга принца Уильяма сообщила одному из пациентов, что обожает оливки и пасту. Такие же предпочтения у детей герцогини – Джорджа и Шарлотты.

Бывший шеф-повар королевы Великобритании, беседуя с журналистами, раскрыл некоторые ее предпочтения. По его словам, Елизавета II очень любит шоколадный бисквитный торт. Это единственное блюдо, которое всегда есть в королевском меню.

Кейт Миддлтон не впервые нарушает королевские правила. Ранее "Дни.ру" писали, что герцогиня явилась на мероприятие в черных облегающих брюках и футболке в тон и сером жакете. Британские таблоиды обратили внимание на черный цвет, который преобладал в одежде. Мол, среди монархов он считается траурным и надевается в основном на похороны.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2022, 08:23 Источник: The Mirror ✓ Надежный источник
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