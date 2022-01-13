"Вместе с королем": Миддлтон переплюнула конкурентку в борьбе за власть

Елизавета II — почетный долгожитель, однако возраст и проблемы со здоровьем все-таки дают о себе знать. Поскольку состояние британской правительницы в последнее время ухудшилось, между членами монаршей семьи идет негласная борьба за власть. Уже начали обсуждать, кто останется в выигрыше после освобождения престола, и на что может рассчитывать Кейт Миддлтон.
На смену Елизавете II готовится принц Чарльз. Он, как и принц Уильям, намеревается стать королем. Однако жены будущих монархов находятся на разных уровнях. Поговаривают, что герцогиня Кембриджская получит звание выше, чем Камилла Паркер-Боулз при равных условиях.
Дело в том, что жене короля по традиции присваивается титул "королева-консорт", который предстоит урвать Кейт Миддлтон. А вот Камилле Паркер-Боулз пророчат быть лишь принцессой-консортом, поскольку в некоторых кругах она считается коварной разлучницей Чарльза с прекрасной Леди Ди.
"Если не принято иное решение, королева-консорт коронуется вместе с королем в ходе аналогичной, но более простой церемонии", — цитирует правила королевской семьи таблоид Express.co.uk.
Условно говоря, Кейт Мидлтон просто переплюнула конкурентку с пятном на репутации. У нее гораздо больше шансов завоевать место под солнцем.