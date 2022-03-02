"Не позволю!": дочь Галича встала грудью на защиту театра Табакова

В Театре Олега Табакова разворачивается настоящий скандал из-за ультиматума, который поставил Владимиру Машкову. Внебрачный сын писателя Александра Галича заявил, что намерен расторгнуть договор с театром из-за того, что худрук Владимир Машков поддержал решение о проведении спецоперации на Украине.
Машков отметил, что сборы от спектакля "Матросская тишина" пойдут на поддержку жителей Донбасса и перешедших на сторону мира украинских граждан. В итоге спектакль "Матросская тишина" по пьесе Александра Галича оказался под угрозой.
Сын писателя заявил, что не поддерживает мнение худрука и как правообладатель может отозвать спектакль. В скандал вмешалась дочь Галича. Она встала грудью на защиту спектакля и театра.
Алена Галич напомнила, что Григорий Михнов–Вайтенко отказался от ДНК-экспертизы на отцовство. При этом он нарисовался в жизни семьи лишь тогда, когда благодаря стараниям дочери писателя посмертно восстановили в Союзе писателей и начали платить отчисления.
"После многочисленных судов авторские права разделили пополам. С 1993 года Григорий располовинил мои права. Что же касается пьесы "Матросская тишина", еще до начала перестройки я подарила свой экземпляр Олегу Павловичу Табакову", – рассказала дочь Галича.
Она добавила, что внебрачный сын не имеет права запрещать спектакль и угрожать Машкову судом.