"Заколдовала его": 66-летняя пенсионерка Долина окрутила смазливого 19-летнего юнца

Эстрадная дива Лариса Долина не отстает от современных тенденций в шоу-бизнесе. В прошлом году она прославилась скандальными разборками с тиктокершей Валей Карнавал, а теперь взяла в оборот бывшего парня Вали — Егора Шипа.
19-летний юноша попал в поле зрения артистки и сразу с ней сблизился. Лариса Долина заявила, что он очень симпатичный и обаятельный молодой человек. Более того, знаменитость сочла парня редкостью.
Певица окрутила смазливого юнца, он сам пожелал сделать с ней совместное фото. Кадр Лариса Долина разместила в личном блоге. Стоя перед камерой, она прижалась к молодому телу и показала на него пальцем.
Артистка уже наметила планы на нового приятеля. Как минимум, она хочет записать с ним совместный трек. А что будет потом — одному богу известно.
Россияне с удивлением восприняли союз пенсионерки и кумира школьников. К тому же Лариса Долина получила от Егора Шипа двусмысленное сообщение. "Любовь", — написал знаменитости тиктокер.
Пользователи Сети принялись обсуждать парочку. Некоторым показалось, что Лариса Долина и ее фаворит похожи внешне. "Она заколдовала его", "Вот это новость", "Две легенды", "Божечки, как это мило", "У старухи слова-то какие", "Интересный эксперимент!" — выразились комментаторы.