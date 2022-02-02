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Шоу-бизнес
"Заколдовала его": 66-летняя пенсионерка Долина окрутила смазливого 19-летнего юнца

"Заколдовала его": 66-летняя пенсионерка Долина окрутила смазливого 19-летнего юнца

Лариса Долина обладает магнетической притягательностью для окружающих. Ей удалось покорить молодого блондина.
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Эстрадная дива Лариса Долина не отстает от современных тенденций в шоу-бизнесе. В прошлом году она прославилась скандальными разборками с тиктокершей Валей Карнавал, а теперь взяла в оборот бывшего парня Вали — Егора Шипа.

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 Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

19-летний юноша попал в поле зрения артистки и сразу с ней сблизился. Лариса Долина заявила, что он очень симпатичный и обаятельный молодой человек. Более того, знаменитость сочла парня редкостью.

Певица окрутила смазливого юнца, он сам пожелал сделать с ней совместное фото. Кадр Лариса Долина разместила в личном блоге. Стоя перед камерой, она прижалась к молодому телу и показала на него пальцем.


Артистка уже наметила планы на нового приятеля. Как минимум, она хочет записать с ним совместный трек. А что будет потом — одному богу известно.

Россияне с удивлением восприняли союз пенсионерки и кумира школьников. К тому же Лариса Долина получила от Егора Шипа двусмысленное сообщение. "Любовь", — написал знаменитости тиктокер.

Пользователи Сети принялись обсуждать парочку. Некоторым показалось, что Лариса Долина и ее фаворит похожи внешне. "Она заколдовала его", "Вот это новость", "Две легенды", "Божечки, как это мило", "У старухи слова-то какие", "Интересный эксперимент!" — выразились комментаторы.


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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 февраля 2022, 19:54 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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