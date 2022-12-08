"Это просто уроды какие-то": Запашный решил лично наказать Макаревича* и Пугачеву

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, Народный артист России Эдгард Запашный помимо основной работы также активно занимается общественной деятельностью, не оставляет без внимания проблемы страны и занимает консервативную позицию. Порой патриотические взгляды заставляют его идти на конфликт с отечественными звездами.
Так, знаменитые российские исполнители Андрей Макаревич* и Алла Пугачева попали в немилость к дрессировщику за критику России. Они покинули родину после геополитических изменений – оба переехали в Израиль, откуда уже начали делать заявления.
Андрей Макаревич* для описания сложившейся ситуации выбрал довольно жесткие формулировки. По мнению Эргарда Запашного, за нелицеприятные высказывания в адрес российского народа рок-музыканта следует лишить звания Народного артиста России, потому что два этих явления не сочетаются.
В интервью Алене Жигаловой на ютуб-шоу "Алена, блин!" дрессировщик подчеркнул, что он сам входит в состав правительственных комиссий, которые определяют, кому и за что давать почетное звание. Это значит, что наказать беглецов Эдгард Запашный может лично, если придумает соответствующую процедуру.
К Примадонне отечественной эстрады он отнесся более снисходительно. Возможно, Алла Пугачева сохранит звание Народной артистки СССР, ведь она, по словам дрессировщика, критиковала только власть, а не народ.
Меж тем, и Андрей Макаревич*, и Алла Пугачева могут быть лишены гражданства России. По мнению звезды цирка, если у артистов есть второе гражданство, и они после бегства критикуют свою родину, значит паспорт нашей страны им не нужен.
Впрочем, досталось во время интервью не только певцам. Эдгард Запашный также жестко прошелся по тиктокерам. "Это просто уроды какие-то", – заявил он, комментируя различные опасные трюки, которые вытворяют молодые кумиры детей.
*Признан иностранным агентом, по решению Минюста РФ.