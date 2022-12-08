Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября 2020-го. Для бывшей жены актера Виталины Цымбалюк-Романовской его кончина стала трагедией, хотя они были к этому времени в разводе. Спустя два года пианистка снова пережила трагедию.

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