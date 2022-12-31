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Шоу-бизнес
Трагические итоги года: Россия похоронила известных артистов

Трагические итоги года: Россия похоронила известных артистов

Год, неумолимо движущийся к своему окончанию, запомнился всем нам бесконечным количество похорон: Юрий Шатунов, Борис Моисеев, Леонид Куравлев.
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Дни.ру предлагают повести трагические иготи уходящего 2022 года. Давайте вспомним всех российских артистов, кто отправился в мир иной в этом году и почтим их память минутой молчания и парой строк.

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 Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

Борис Моисеев (4.03.1954 – 27.09.2022) скончался после третьего инсульта, а перед этим долго болел и вел затворнически образ жизни. Певец собрал на своих похоронах всех звезд Москвы, а также заставив своего брата сцепиться с продюсером из-за наследства. Завещание, по мнению некоторых, могло быть подделано, а из квартиры певца перед его смертью пропали картины и ценности.

Юрий Шатунов (6.09.1973 – 23.09.2022) покинул нас абсолютно неожиданно: в возрасте всего 48 лет его "накрыла" острая сердечная недостаточность и случился инфаркт. После его трагической кончины появилось мнение о том, что народный любимец сам свел себя в могилу: слишком близко к сердцу принимал конфликт с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным.

Михаил Зеленский (7.09.1975 – 11.01.2022) жизнь 46-летнего журналиста и телеведущего оборвал сердечный приступ: он был на отдыхе с женой. Как утверждают врачи, Михаил сам свел себя в могилу: мог бросить курить и больше отдыхать, но увы...

Пьер Нарцисс (19.02.1977 – 21.06.2022) – подагра, острая почечная недостаточность и проблемы с поджелудочной железой и стали причиной смерти выпускника "Фабрики звезд". Сразу после его кончины разразился пикантный скандал: его возлюбленная решила дать душе покойного новое пристанище, для чего захотела родить ребенка от сына певца.

Леонид Куравлев (8.10.1936 – 30.01.2022) в свои последние годы болел так много, что близкие, не выдержав нагрузки, сдали его в дом престарелых, а затем и вовсе в хоспис. Цереброваскулярная болезнь, пневмония и осложнения после ковида. Итогом стало то, что в последний день октября сердце актера не выдержало.

Евгения Брик (3.09.1981 10.02.2022) – звезда "Стиляг" до самой смерти скрывала то, что много лет ведет битву с онкологией. Пробовала актриса лечиться и в России, и в Америке, но безуспешно... У актрисы остался муж и дочь, которые остались жить в США.

Борис Невзоров (8.01.1950 – 18.02.2022) народного артиста забрал коронавирус, вернее его тяжелые последствия. С внезапной смертью любимого актера было сложно смириться: жизнь била ключом, в планах было множество спектаклей, а дома ждала крошечная дочка...

Наталия Стешенко (3.12.1984 – 28.11.2022) покинула нас при самых, пожалуй, душераздирающих обстоятельствах: внезапно умершую женщину обнаружил ее маленький сын, буквально на минуту вышедший из комнаты. Причиной смерти, как утверждают, стал оторвавшийся тромб.

Сергей Пускепалис (15.04.1966 – 20.09.2022) погиб по причине нечеловеческой и нелепой случайности: собирался заняться благотворительностью и, приобретя автомобиль, намеревался отвезти его в один из южных регионов страны. Но машину занесло на повороте и та вылетела на встречку...


Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 декабря 2022, 18:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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