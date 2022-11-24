Насилованная жена Пьера Нарцисса выдала подноготную семейных сцен: Будет рожать от сына

Бывшая жена эстрадного певца и звезды "Фабрики звезд" Пьера Нарцисса стала героиней нового выпуска шоу "Алена, блин!". Виктория Калачева выдала всю подноготную семейных сцен. В разговоре ведущая и героиня обсудили и отношения супругов в прошлой жизни, и реакцию дочери на уход Нарцисса, и планы Виктории на будущее.
Напомним, что ранее стало известно о непростых отношениях Пьера Нарцисса и Виктории Калачевой. По словам женщины, супруг напивался и избивал ее. В состоянии алкогольного опьянения он был агрессивен и к дочери, душил ее и угрожал расправой. Сейчас же насилованная жена Пьера Нарцисса говорит иные вещи, рассыпаясь в благодарности и любви к бывшему мужу.
Более того, Виктория собирается воскресить душу покойного Пьера. По ее религиозным убеждениям, душа артиста продолжает наблюдать за жизнью семьи и ждет подходящего момента, чтобы переродиться. Для этого должен родиться мальчик, в тело которого и перейдет душа Нарцисса.
Бывшая жена придумала неообычный план: она будет рожать ребенка от старшего сына Пьера Нарцисса, зачатого еще во время жизни в Камеруне. На телепроекте "Битва экстрасенсов" Виктория заявила, что наследник уже согласился дать свой биоматериал.