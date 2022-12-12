"В этом году другое": разделившая постель со стариком Цымбалюк-Романовская мечтает сузить растянутый стыд

Виталина Цымбалюк-Романовская продолжила пиариться за счет именитого экс-супруга даже после того, как Армен Джигарханян умер.



Народный артист СССР Армен Джигарханян и музыкант Виталина Цымбалюк-Романовская поженились в 2016 году. Правда, неравный брак оказался еще и несчастливым. Пара с разницей в возрасте в 44 года прожила вместе всего полтора года. Все остальное время роковая красавица в основном пиарилась за счет именитого супруга.

Двигая по карьерной лестница в Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, пианистка-таки добралась до постели престарелого художественного руководителя. Ее руководство театром ознаменовалось чередой скандалов, как, собственно, и брак.

Молодуха Армена Джигарханяна даже после его смерти не перестала эксплуатировать звездное имя бывшего мужа, правда, слегка смягчила тон, делая вид, что сожалеет о негативном окончании отношений. И кто только не водился вокруг нее после того, как актера театра и кино не стало.

Конечно, любой женщине стоит быть разборчивей в отношениях, поэтому Виталина Цымбалюк-Романовская мечтает сузить растянутый стыд. Она уже начала сокращать круг общения. Например, день рождения она встретила в очень узком кругу друзей.

Об этом молодуха Армена Джигарханяна рассказала порталу POPCORNNEWS. Отметим, что праздник пианистка отмечала в минувший четверг, 8 декабря. Ей исполнилось 44 года.

"Для меня самый лучший день рождения, когда в этот день у меня проходит какой-то концерт. Но в этом году другое настроение", — подчеркнула Виталина Цымбалюк-Романовская.