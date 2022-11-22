Вылизал: Счастливая Цымбалюк-Романовская отдалась молодому красавцу

Знаменитая пианистка всех восхищает своей красотой: и поклонников, и мужчин. Что уж говорить, за ней ухаживал сам Армен Джигарханян, а еще мечта многих женщин – красавец Прохор Шаляпин. Накануне Виталина Цымбалюк-Романовская показала фотографию с мужчиной, который в ее жизни играет важную роль.
Дело в том, что именно этот человек постоянно делает вклад в то, как артистку будут воспринимать окружающие и помогает сражать поклонников наповал! День рождения отметил ее колорист Павел Ваан. Стилист на снимке выглядит как молодой красавец, хотя блондинка не уточнила, сколько же лет исполнилось ее мастеру.
Но ясно одно: Виталина Цымбалюк-Романовская отдалась специалисту полностью. И не зря. На опубликованной ею фотографии артистка запечатлена, судя по всему, после очередных процедур. Глядя на ее внешность, становится понятно, что Павел Ваан буквально вылизал ее! Ведь выглядит пианистка безупречно. Да, и сама она, видимо, довольна результатом – звезда светится от счастья.
"Спасибо за ваш талант – профессиональный и человеческий", – обратилась к своему волшебнику артистка.
Стоит отметить, что поклонники звезды нередко восхищаются ее красотой, в том числе и волосами. Так что, столько теплые слова в адрес мужчины со стороны Виталины Цымбалюк-Романовской вполне оправданы.