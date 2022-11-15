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Шоу-бизнес
"Осталась его хрупкой музой": Цымбалюк-Романовская трогательно помянула Джигарханяна в день смерти

"Осталась его хрупкой музой": Цымбалюк-Романовская трогательно помянула Джигарханяна в день смерти

Два года назад из жизни ушел Армен Джигарханян. Его третья и самая любимая жена – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – трогательно почтила память великого актера и режиссера.

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Их отношения длились много лет, брак был коротким (с 25 февраля 2016-го по 27 ноября 2017-го), а развод – громким. Виталина пережила травлю, клевету и обвинения, но не сломалась, не озлобилась. И во вторую годовщину кончины актера сделала трогательный пост о бывшем муже, где опубликовала его совместное с драматургом Эдвардом Радзинским фото.

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Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

 Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Придет время, когда мы сможем об этом поговорить, – пишет Виталина. Сейчас давайте просто помнить".

"Ты была для Армена Борисовича самым близким и дорогим человеком. И этого отнять у тебя никто не может. А завистники и злопыхатели на то и нужны, чтобы завидовать и злопыхать", "Вы, Виталина, своей любовью продлили и украсили ему жизнь, если бы он был с вами, может, еще бы жил", "Вы, Виталина, выстояли в этой неравной битве и остались его хрупкой музой, спасибо, что храните память о человеке-легенде", – благодарят Виталину люди. Они понимают, что она – ангел, который всем нам послан в утешение.

Действительно, она отдала этой большой любви всю себя, свою молодость, лучшие годы жизни. И стала настоящей музой гения. Которая и после ухода мастера осталась верна ему.

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 15 ноября 2022, 09:39
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