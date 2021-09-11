Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Страшная новость для лежащей в коме жены: Шаляпина задушили в центре Москвы
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
партнеры
Суббота
11 сентября
Лента новостей
20:03
"Вернуть интерес уже невозможно": Эрнста обвинили в крахе Первого канала
17:53
Госпитализированный с тяжелым недугом Дмитрий Киселев хочет обратиться к россиянам из больницы
17:24
Знаменитый режиссер высказался о наркозависимости Певцова
16:48
Молодая жена Петросяна показала свое настоящее лицо
16:44
Путин: Экономика страны в целом восстановилась
15:38
Лера Кудрявцева на глазах у всех довела Королеву до слез
15:04
"Хочу вас запрограммировать": Киркоров обратился к народу
15:00
"Часть моей жизни дала трещину": Газманов рассказал о предстоящей свадьбе
14:41
Замужняя Марго Робби закрутила роман с Брэдом Питтом
14:40
В Москве отмечен рекордный рост заболеваемости коронавирусом
14:22
Замученная Вера Брежнева пожаловалась на дикую усталость
13:57
"Меня хотите": Бузова приставала к гостю в эфире своего шоу
13:35
Бузова рассказала о предложении руки и сердца
13:28
"Боимся за Алишера": Моргенштерн может повторить судьбу спившегося отца
13:27
"Я не могу говорить, а он ничего не слышит": горе в семье Кончаловских
13:17
Украинский журналист Гордон: Запад импотентный по отношению к Путину
13:15
"Видно, что это не я": опозоренная Гагарина открестилась от собственного вранья
12:56
Впавшая в депрессию Кожевникова заговорила о разрыве с мужем
12:30
"Очень печально": Екатерина Стриженова довела поклонников до слез
12:29
Это позор: Поргина осудила Богомолова за голых мужиков
12:09
Разбитый инсультом Краско не смог выйти на сцену
11:54
"Возможно полгода, возможно и больше": Макеевой не дают утешительных прогнозов
11:34
Набиуллина: Цены на продукты продолжают расти
11:26
"Жаль Марину": Федункив развели с молодым итальянцем
10:55
Врач обнаружил следы операции на лице Пугачевой: Это некрасиво
10:52
"Надеюсь, твой не прочтет": Леонтьев проговорился о мужчинах помолодевшей Долиной
10:31
Градский заговорил после известия о госпитализации
06:51
Между молотом и наковальней: как Лукашенко развернулся от Запада к России
04:09
В 1975 году на станции Купавна под Москвой потерпела крушение электричка: погибли 18 человек
02:37
К чему снится землетрясение
00:23
День Усекновения главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать 11 сентября
21:59
"Он просто забыл": Вайкуле оправдалась за предательство Крутого
21:48
На востоке Москвы в подвале жилого дома нашли 2 трупа
21:31
В Иркутске болельщик футбольной команды избил арбитра до потери сознания
21:19
Чудом выжившая МакSим удивила поклонников неожиданным поступком
21:02
Пьяный житель Коми уснул в гробу и попал под следствие
20:46
История с продолжением: Пересильд провела вечер с Учителем
20:27
Экс-министр Латушко раскритиковал Евросоюз за поддержку Лукашенко
19:31
Житель Новокузнецка перевел мошеннику 2 миллиона рублей
19:27
В Польше признали поражение перед Россией
19:13
На что пошла Пугачева ради тяжелобольного Моисеева
18:48
Резвящаяся на кровати Каменских вывалила грудь
18:23
В Петербурге задержали подозреваемого в совращении ребенка мужчину
18:09
Градского экстренно увезли в больницу с тяжелым поражением легких
18:00
Незатейливая мелодрама "Постучись в мою дверь" превзошла рекорд "Игры престолов"
17:56
Вскрылась правда об отношениях нового ухажера и сына Орловой
17:34
"Кровоизлияния и опухоль": Галич госпитализировали вместе с маленьким сыном
17:22
"Упокой, господи": Могила Баскова утопает в цветах
17:03
Известную актрису раздавил цементовоз
17:02
В Москве пенсионерка и ее внучка умерли после отравления арбузом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
В Кремле сожалеют о поддержке Лукашенко – экс-замминистра энергетики РФ
Врач обнаружил следы операции на лице Пугачевой: Это некрасиво
"Это будет прорыв": Лукашенко заговорил об изменении отношений Белоруссии и России
Дерзко и неуместно: Пугачева устроила провокацию на похоронах друга
Прислонился лбом к гробу: как Путин простился с Зиничевым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Вернуть интерес уже невозможно": Эрнста обвинили в крахе Первого канала

"Вернуть интерес уже невозможно": Эрнста обвинили в крахе Первого канала

Слухи об отставке Константина Эрнста ходят давно. Скандальный блогер Лена Миро высказала свое мнение на этот счет.
прочитано 417 раз

По мнению Миро, главу Первого канала нужно было уволить еще несколько лет назад, так как именно его менеджмент обрушил рейтинги некогда главного СМИ страны. Канал терпит многомиллионные убытки именно из-за политики Эрнста, считает Лена Миро. Нынешнюю эфирную сетку не смотрят даже пенсионеры, которые тоже ушли в онлайн. Передачи первого, по мнению Миро "устарели и пропахли нафталином".

ПО ТЕМЕ

72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста

Эрнст вышвырнул потерявшую популярность Собчак

 Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

Скандальная журналистка полагает, что смена руководства в нынешних условиях уже ничего не решит. Заниматься спасением канала нужно было еще 8 лет назад, а сейчас все уже потеряно окончательно. "Смена ничего не решает – вернуть интерес людей к российскому телевидению, на мой взгляд, уже невозможно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заключила Лена Миро.

Стоит отметить, что подписчики ее точку зрения активно разделяют. Они пожаловались, что давно не включают некогда любимый канал. Причем многие комментаторы высказывались довольно жестко. "Никакого развития, от передач реально тошнит", "Эрнста в утиль, канал закрыть", "Костика на пенсию", "Благодаря Первому, я в течении уже многих лет не включаю телевизор", – поделились мнениями комментаторы.

Ранее на Константина Эрнста обрушилась критика, связанная с его женой. На премьере сериала "Вертинский" 33-летнюю Софью Эрнст сравнили с 72-летней Аллой Пугачевой. По мнению общественности, Примадонна выглядит "моложе и стильнее" юной жены главы Первого канала.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 11 сентября 2021, 20:03 Источник: Живой Журнал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста

комментарии

Ответить:

Гость854215
Пожаловаться Ответить
неужели это случиться! в месте с ним Урганта и Нагиева на выход.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Хочу вас запрограммировать": Киркоров обратился к народу

Певец раскрыл секреты съемок клипа
Шоу-бизнес

"Часть моей жизни дала трещину": Газманов рассказал о предстоящей свадьбе

Певец больше не один?

Шоу-бизнес

"Я не могу говорить, а он ничего не слышит": горе в семье Кончаловских

Всех сразила болезнь
Шоу-бизнес

Бузова рассказала о предложении руки и сердца

Певица подняла важную тему

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

В Москве отмечен рекордный рост заболеваемости коронавирусом
За сутки в России стало на 18 341 больных ковидом больше
Байден может ввести в США обязательную вакцинацию от ковида
Иммунолог предрек новый локдаун в России

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

В Иркутске болельщик футбольной команды избил арбитра до потери сознания
Пьяный житель Коми уснул в гробу и попал под следствие
Житель Новокузнецка перевел мошеннику 2 миллиона рублей
В Петербурге задержали подозреваемого в совращении ребенка мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+