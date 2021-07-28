Эрнст вышвырнул потерявшую популярность Собчак

Шоу "Док-Ток" с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном заявлялось как захватывающее и интересное, но в итоге оказалось очередной калькой перемывания в эфире из пустого в порожнее не самых свежих подробностей из жизни известных людей.
Пожалуй, единственной яркой передачей стал выпуск про Юлию Началову. Все остальные не принесли Первому каналу ожидаемого рейтинга. В итоге руководство канала разочаровалось. Хотели, как с Бузовой во МХАТе, а получилось как всегда. Сначала программу Ксении Собчак сместили совсем не в праймовое время, а теперь и вовсе закрыли.
"То ли Ксюша зрителям поднадоела, то ли сами темы, которые поднимались в программе, были не слишком интересны", – приводит "Собеседник" слова источника, знакомого с ситуацией.
Известно, что эфирное время программы "Док-ток" займет новое политическое шоу. Кто станет его ведущим, пока не разглашается.
Александр Гордон продолжит вести шоу "Мужское/Женское", а Ксения Собчак пока не нашла новую работу. Вернее, она продолжит развиваться в Сети. Но очевидно, что расстраиваться она не намерена. Ведь недавно стало известно о баснословных доходах ее мужа, Константина Богомолова. Так что бедствовать семье не придется.
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