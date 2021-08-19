"Просто космос!": раздвинувшая ноги Куркова сверкнула повышенной "лохматостью"

Популярная актриса решила в очередной раз похвастаться перед публикой своей особенной красотой. Женщина приняла провокационную позу, раздвинув ноги, села на пол, наклонила вперед голову с целой копной темных кудряшек и сделала несколько фото и видео. Результатом фотосессии Равшана Куркова поделилась на своей странице в "Инстаграме", отметив, что пока не может рассказать о неких таинственных кинопробах, но кудрями ей уж точно никто делиться не запретит.
Фанаты Курковой пришли в полный восторг от ее повышенной "лохматости". 40-летнюю знаменитость просто завалили комплиментами относительно роскошных волос и внешности в целом, а также вопросами о том, как ей удается поддерживать свою естественную красоту.
Восхищенные поклонники написали в комментариях:
"Невероятная красавица!! Восхищаюсь вами всегда!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Равшана, расскажите свой секрет красоты!?", "Самая красивая девушка", "Кудри шикарные", "Просто космос!!!", "Очаровательна и сексуальна! Везет окружающим мужчинам", "Невозможно быть красивой такой", "Ну и лохматость!".
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что даже истощенная Равшана Куркова произвела настоящий фурор среди поклонников.
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