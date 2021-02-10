Корчилась от наслаждения и боли: Равшану Куркову помяли на заднем сиденье машины

Актриса сериалов и кино Равшана Куркова стала известна после съемок в сериале "Барвиха". Артистка снималась в теленовелле в 29 лет. После этого ей стали активно предлагать роли. Она востребована в кино и театре, а также снимается в клипах и других проектах. Равшана Куркова активно ведет свой блог. На этот раз она удивила поклонников.



прочитано 785 раз