Корчилась от наслаждения и боли: Равшану Куркову помяли на заднем сиденье машины

В своем "Инстаграм" Равшана Куркова опубликовала свежие фото и поделилась занятным наблюдением. Она ездила по городу по делам и пока стояла в пробках, занималась на заднем сиденье машины массажем. Дело в том, что в автомобиле был специальный апгрейд – массажные кресла, которые на разных режимах нежно помяли ее тело.
Равшана Куркова корчилась от наслаждения и боли, при этом одновременно успевая фотографироваться на селфи-камеру и шутить в "Инстаграм". Коллаж из нескольких фотографий она выложила в своем микроблоге. Судя по фото, у актрисы отлично развита мимика.
"Селфи и массажное кресло с кучей режимов прямо в машине... А что еще делать в пробке?" – написала в тексте публикации Равшана Куркова.
Некоторые подписчики не сразу узнали актрису с ее милыми гримасами. Все пришли к выводу, что Равшана очень мила с любым выражением лица.
Стоит отметить, что поклонники не перестают восхищаться женственностью и утонченной красотой Равшаны Курковой, которая как будто остановила время, ведь ее лицо не меняется уже несколько лет.
Между тем в этом году одной из самых привлекательных актрис российского кинематографа исполнится 41 год. По мнению поклонников, она выглядит максимум на 30.
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