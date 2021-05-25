Истощенная Куркова произвела фурор

Накануне актриса пожаловалась на понедельники. Однако она уточнила, что приняла решение их игнорировать и отправляться на работу как на праздничное мероприятие. Так, дива облачилась в длинное темное платье в светлый горошек, которое выгодно подчеркнуло все достоинства ее фигуры.
Пользователи не смогли не обратить внимание на подтянутое тело звезды, тонкую талию и пышную грудь. Основной изюминкой образа стала трендовая соломенная шляпка с узкими полями. Вместо привычной обуви на плоской подошве, Равшана Куркова надела классические лодочки на высоких каблуках.
Снимки были сделаны во дворе загородного дома. Обстановка оказалась крайне приятной и напомнила подписчикам атмосферу начала прошлого века. Однако их мнения слегка разошлись. Некоторым поклонникам показалось, что стройная артистка похудела еще сильнее. Они поинтересовались, все ли у нее в порядке.
Другие же пришли в восторг от красоты Равшаны Курковой. Фотосессия просто произвела фурор. "Красота из 20 века", "Равшана, Вы просто икона стиля и красоты", "Очаровательная", "Нереальная красавица", "Несравненная, неподражаемая", "Прекрасная Равшана", "Просто потрясающе", "А вообще законно так прекрасно выглядеть?", "Нет слов", – комментировали пользователи.
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