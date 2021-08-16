Дочь Глаголевой не находит себе места из-за трагедии: Страшно

16 августа 2017 года ушла из жизни режиссер и актриса Вера Глаголева. До сих пор близкие и поклонники не могут поверить в случившееся.

Знаменитость долгое время боролась с онкологией. Она знала о своем страшном диагнозе, но всеми способами старалась скрыть его от друзей и коллег по цеху. Звезда была невероятно сильно женщиной и не хотела, чтобы кто-то жалел ее. О том, что происходит с Верой Витальевной знали только самые близкие. Они до последнего верили в то, что артистка будет жить.

К несчастью, Вера Глаголева ушла. У знаменитости остался любимый муж и три дочери. Прошло четыре года с момента трагедии. Старшая наследница режиссера опубликовала трогательный снимок с мамой и сестрами. Она отметила, что срок может показаться достаточно большим, а может и нет. Неизменно лишь одно. По словам Анны Нахапетовой, ее жизнь никогда не станет прежней.

Дочь знаменитости от другого брака, Анастасия Шубская, сейчас живет в США вместе со своим супругом, Александром Овечкиным. Она также опубликовала пост сестры в "историях" своего личного блога.

Пользователи выразили свои соболезнования семье и оставили множество теплых слов о Вере Глаголевой. "Вечная память", "Страшно. Мы любили", "Гениальная Вера Глаголева", "Она улыбается и гордится вами", "Без мамы даже секунды – это очень много", "Красавицы! Лучшие", "Она в наших сердцах", – комментировали они.

