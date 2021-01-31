Дочь покойной Веры Глаголевой напомнила о важной дате

Старшая дочь Веры Витальевны часто говорит о выдающейся матери. Балерина Анна Нахапетова в очередной раз дала понять, что ужасно тоскует по близкому человеку. Девушка до сих пор не может смириться, что родственница так рано покинула ее.
Глаголева скончалась в клинике под Баден-Баденом. Она долго боролась со смертельным недугом и проходила специальный курс терапии. Тогда же Анна попросила журналистов не беспокоить семью. Звездная наследница обратилась к представителям СМИ в трагический период жизни, намекнув, что оставит ситуацию без каких либо комментариев.
"После ухода мамы, одна из поклонниц написала, что Бог не знал, как можно состарить Веру, поэтому забрал ее молодой. С днем рождения, мама", – написала дочь Глаголевой.
По словам Нахапетовой, вся семья тяжело переживала уход главной женщины. От затяжной депрессии Анну спасала лишь постоянная работа и многочисленные гастроли. Дочь Веры Глаголевой была занята сразу в пяти спектаклях в театре ныне покойного Романа Виктюка. Театральные постановки помогали ей, они отвлекали от мрачных мыслей.
Балерина исполняла главные роли, поэтому днями и ночами пропадала на репетициях. Официальной информации о причинах смерти Веры Витальевны нет. Поговаривали, что она скончалась из-за онкологического заболевания. Однако сама актриса отрицала, что больна.
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