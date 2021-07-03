Ида Галич сменила фамилию после развода

Бракоразводный процесс завершился: Ида Галич вернула девичью фамилию.

Слухи о разладе в отношениях Иды и Алана появились еще осенью 2020 года. Тогда пара резко перестала выкладывать совместные фото и видео, что вызвало подозрение у поклонников.

В начале 2021 года звезды подтвердили слухи и официально расторгнули брак. Примечательно, что, будучи замужем, Ида носила фамилию супруга – Басиева. Однако, в медийном пространстве представлялась как Ида Галич, чтобы не потерять имидж и популярность.

Несколько дней назад стало известно, что блогер вернула себе девичью фамилию. Раскрылось это достаточно просто. На Иду оформлено ИП, по правилам которого внесенные данные должны совпадать с реальными. Так, в официальной выписке из реестра индивидуальных предпринимателей появилась запись о смене фамилии.

Отметим, что после развода с Аланом Басиевым Ида Галич разочаровалась в институте брака. Звезда мечтает встретить настоящую любовь, но выходить замуж при этом не планирует. По словам Иды, для нее главное в мужчине – это страсть к своей профессии и ум, а не деньги и внешность. Также после неудачного замужества Галич предпочитает не рассказывать публично о любовных романах, так как это не приводит ни к чему хорошему.

Также напомним, что с музыкальной премии "Муз ТВ" Ида Галич вела репортаж. Блогер раскрыла всю подноготную отечественного шоу-бизнеса и даже поставила многих звезд в тупик.