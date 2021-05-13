Ида Галич влипла в судебные тяжбы

Ведущая обратилась за помощью к юристам из-за проблемы со своей недвижимостью в столице полмесяца назад. Звезда хочет отсудить у ООО "Тирон" порядка 500 тысяч рублей.
Ида Галич требует выплаты компенсации за несвоевременную передачу квадратных метров в собственность. Первое слушание по данному делу намечено на 27 мая. По имеющейся информации, видеоблогер отправит в суд своего адвоката, а сама, вероятно, на разбирательство не придет.
Квартиру, ставшую объектом раздора, певица приобрела, будучи замужем за Аланом Басиевым. Пара прожила в браке несколько лет, а узаконила свои отношения в 2018 году. В 2020 году у супругов появился на свет сын Леон. Вскоре же появились данные о предстоящем разводе Иды Галич.
О том, что стало причиной разлада в семье, теледива не говорит. Известно только, что бракоразводный процесс еще не завершен. Поговаривают, что суды по разводу затянулись из-за вопросов по дележке совместно нажитого имущества.
Как писали "Дни.ру", бывшие возлюбленные поддерживают теплые отношения из-за общего ребенка. Они отзываются друг о друге очень корректно, не вынося сор из избы.
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