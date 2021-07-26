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Шоу-бизнес
Галкин пустил слюни на обнажившуюся 63-летнюю жену тяжелобольного Юдашкина: Такая богиня

Галкин пустил слюни на обнажившуюся 63-летнюю жену тяжелобольного Юдашкина: Такая богиня

Семья Валентина Юдашкина уже много лет дружит с Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным. Пары часто обмениваются любезностями.
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Этим летом модельер с женой решил отправиться на отдых в Грецию. Избранница кутюрье в личном блоге радует подписчиков яркими кадрами из отпуска. Семья много времени проводит на пляже, совершает морские прогулки и наслаждается обществом друг друга.

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Накануне 63-летняя Марина Юдашкина поделилась в своем инстаграм-аккаунте пикантным снимком. Она опубликовала фотографию с пляжа, на которой предстала в бикини. Обнажившаяся супруга модельера позирует на фоне скалистого берега. По ее словам, кадр сделан на острове Кефалония.

Подписчики пришли в восторг от снимка жены Валентина Юдашкина в купальнике. Многие отметили, что Марина выглядит невероятно молодо и подтянуто. Не прошел мимо фотографии и Максим Галкин. "Какая уж тут мифология дней минувших, когда такая богиня прям сейчас стоит! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – пускает слюни супруг Аллы Пугачевой.

"Марина, Вы очень красивая женщина!", "Редко увидишь такую талию!", "Мариночка, какая у вас фигура шикарная, в вас все замечательно", "Красавица необыкновенная!", "Вы волшебны", – рассыпались в комплиментах подписчики.

Напомним, последние несколько лет Валентин Юдашкин борется с раком. В недавнем интервью модельер заявил, что онкологическое заболевание внесло значительные коррективы в жизнь. По его словам, в первую очередь он просыпается по утрам для того, чтобы выпить таблетки.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
26 июля 2021, 19:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Онкобольной Юдашкин шокировал преображением

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