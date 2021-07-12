После разрыва с Тимати Решетова спуталась с его другом

Анастасия Решетова после расставания с Тимати не побрезговала сотрудничать с его бывшим лейблом Black Star.

Ранее экс-возлюбленная рэпера Тимати уже заявляла о своем желании петь, впрочем, женщина подчеркивала, что делает это для души и становиться певицей не собирается. Теперь же модель презентовала новый трек, что сделало ее намерения еще более непонятными для публики. Недавно фанаты поинтересовались у начинающей певицы, выпустила ли она песню под бывшим лейблом Тимати Black Star. Анастасия Решетова решила не скрываться и ответила утвердительно.

Модель не стала пояснять, вошла ли она в число артистов лейбла, или же это было разовое сотрудничество. Теперь поклонников очень интересует, как Тимати отнесся к такому шагу экс-избранницы. Дело здесь не только в том, что Решетова неожиданно запела. Фолловеры подозревают, что модель могла подписать контракт с лейблом назло рэперу – об этом сообщило издание "7 Дней".

Напомним, что Тимати решил покинуть Black Star около года назад. Это решение стало ударом как для всей команды лейбла, так и для друга и партнера рэпера – Павла Курьянова. Мужчины в течение многих лет вместе строили бизнес и тесно дружили. Однако после ухода Тимура Юнусова бывшие коллеги и друзья прекратили общение. В Сети полагают, что сотрудничество Решетовой с Black Star вряд ли понравилось бы Тимати.

Что касается музыкальной карьеры модели, то фолловеры часто находят в ее творчестве сходство с тем, что делает Бузова. Фанаты уже даже неоднократно просили Анастасию Решетову не становиться второй Ольгой Бузовой, но сама модель, судя по всему, не видит подобного сходства.