Решетова показала украшение по цене квартиры

После расставания с рэпером Тимати Анастасия Решетова стала активнее общаться с поклонниками, да еще и запела. Недавно вышел ее новый клип под названием "Без него", на кадрах которого она убивает своего бывшего. Поклонники пришли в восторг от нового амплуа Анастасии Решетовой, но некоторые остались не в восторге от этого опыта и заявили, что модель пошла по стопам Ольги Бузовой и начала соваться во все сферы.
Так или иначе, популярность Анастасии Ршетовой растет, как и ее доходы. На днях ее спросили в "Инстаграм", где она берет ювелирные украшения. Модель заявила, что ей всегда дарят украшения. По ее словам, она купила себе ювелирку лишь однажды, взяла одно из самых дешевых – около миллиона рублей. Это была подвеска бренда Graff.
Стоит отметить, что за такую сумму в некоторых регионах России можно смело купить квартиру. Что ж, очевидно, что Анастасия Решетова не привыкла на себе экономить и обожает купаться в роскоши. Модель любит носить часы, кольца самых дорогих брендов.
Напомним, в начале мая Анастасия Решетова продемонстрировала в своем "Инстаграм" часы Audemars Piguet Royal Oak Concept темно-синего цвета, стоимость которых составляет 16 миллионов рублей.
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