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Шоу-бизнес
Поссорившийся с Решетовой из-за сына Тимати показал любимого ребенка: Самая достойная

Поссорившийся с Решетовой из-за сына Тимати показал любимого ребенка: Самая достойная

У Тимати двое детей от разных женщин. Дочери Алисе уже семь лет, а сыну Ратмиру в этом году исполнится два года.
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Всем известно, что сохранить баланс в общении ребенка с разведенными родителями довольно сложно. Алена Шишкова с легкостью соглашается на то, чтобы дочь много времени проводила с отцом и бабушкой Симоной, а вот Анастасия Решетова, наоборот, артачится.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

На днях модель заявила, что они с Тимати вот уже месяц не могут решить, с кем из них Ратмир проведет месячный отпуск. Блогер не готова отдать маленького сына на попечение папы и его родственников. По словам звезды, из-за этого они с рэпером постоянно выясняют отношения.

Вероятно, устав от ссор с бывшей возлюбленной, Тимати решил насладиться обществом дочки, общению с которой мать не препятствует. Рэпер даже преподнес семилетней Алисе дорогой подарок – ювелирное украшение. В личном блоге артист опубликовал момент, как надевает на безымянный палец малышки кольцо с огромным желтым камнем.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли поступок Тимати. Некоторые даже предположили, что теперь Анастасия Решетова кусает локти, ведь родила сына, а не дочь, которой можно дарить бриллианты. Народ уверен, что любимицей рэпера является именно Алиса, которую он не перестает баловать дорогими подарками и вниманием.

"Тимур Ильдарович, где же жениха будете для такой невесты искать? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов. – Прим. ред.)", "Отвоевала колечко, молодец", "Самая достойная из всех", "Явно лучше, чем у Кати", "Лучше Решетовой подари кольцо", "Не рано ли?", "Любой каприз дочери закон!", "Хочу быть на месте Алисы", "Теперь все, папуля, на первом месте дочка, ну, а девочки потом

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Фото: www.instagram.com/ timatiofficial/
Автор: 30 июня 2021, 23:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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