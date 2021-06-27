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Шоу-бизнес
"Я безумнейше люблю Олега Евгеньевича": Асмус прокомментировала новый роман

"Я безумнейше люблю Олега Евгеньевича": Асмус прокомментировала новый роман

Кристина Асмус редко рассказывает о личной жизни после развода с Гариком Харламовым, однако, в этот раз она разоткровенничалась.
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После скандального разлада в отношениях с юмористом в сети часто появляются слухи о новых романах Асмус. Сама артистка нередко провоцирует подобные сплетни и выкладывает неоднозначные посты и сторис в своих социальных сетях. Недавно Кристина Асмус заявила, что ее отношения длятся уже не первый год.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Примечательно, что с Гариком Харламовым актриса развелась в 2020 году. Значит, ее нынешний роман начался еще во время брака, считают пользователи. Гарик Харламов, в свою очередь, не скрывает подробностей личной жизни. Он часто проводит время с коллегой Катериной Ковальчук.

Однако сама Кристина Асмус не раскрывает имени очередного избранника. Поклонники пытались разгадать, кто же этот таинственный молодой человек, но попытки не увенчались успехом. Актриса утверждает, что за последний год ее сводили со многими российскими артистами и звездными друзьями. Но Асмус жестко отвечает на подобные заявления:

"Ни с кем из вышеперечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы… Пресса ни разу не выиграла в угадайку".

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Также многие приписывают Кристине Асмус симпатию к Олегу Меньшикову, актером и худруком театра Ермоловой. Недавно одно СМИ подтвердило эту информацию, на что эмоционально отреагировала Кристина:

"Наконец-то! Впервые пресса написала правду! Я действительно безумнейше люблю Олега Евгеньевича! Единственный нюанс – эта любовь однозначно взаимна".

Напомним, что недавно актер Сергей Гилев намекнул на роман с Кристиной Асмус. В сети снова разразились споры, но актриса тут же опровергла эту информацию.

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Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
27 июня 2021, 10:37 Источник: Инстаграм Кристины Асмус ✓ Надежный источник
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Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

комментарии

Ответить:

Гость781691
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Асмус решила еще кого-то кадрануть?О взаимности трендит эта одноразовая баба).
1

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