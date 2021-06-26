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Шоу-бизнес
Известная артистка обвинила Пугачеву в некомпетентности и грубости

Известная артистка обвинила Пугачеву в некомпетентности и грубости

Актриса рассказала, из-за кого не смогла стать участницей шоу "Фабрика звезд".
прочитано 673 раза

Гостьей программы Лолиты Милявской "ДНК-шоу" на платформе PREMIER стала Катерина Шпица. Сюжет с участием актрисы еще не стал общедоступным, однако, детали их беседы с Лолитой известны и сейчас. Катерина рассказала о творческих начинаниях и карьере.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Екатерина Анатольевна Шпица

Екатерина Анатольевна Шпица актриса

В начале своего профессионального пути Шпица мечтала попасть в шоу "Фабрика звезд". Юная артистка прошла отборочные этапы, но на основном кастинге не понравилась Алле Борисовне. Катерина Шпица призналась, что не успела допеть и строчки из песни, как ее прерывала примадонна.

"Я помню Аллу Борисовну. Я не допела ни одной музыкальной фразы до конца. Это буквально были первые две ноты и "Спасибо", – поделилась Катерина.

Отметим, что провал на "Фабрике звезд" не помешал Шпице построить успешную карьеру. После переезда в столицу девушка начинала с мюзиклов и постановок в музыкальных театрах. Особую популярность Катерине принес сериал "Принцесса цирка". Также актриса принимала участие в телешоу "Вышка" и "Ледниковый период".

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Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa)

Напомним, что недавно Алла Пугачева была замечена в компании Гарика Харламова. На одной из светских вечеринок звезды вместе энергично танцевали под песню Артура Пирожкова "Алкоголичка". Другие гости и коллеги были удивлены откровенным танцем примадонны и Харламова.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
26 июня 2021, 10:37 Источник: "ДНК-шоу" на платформе PREMIER ✓ Надежный источник
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Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Гость783175
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Дейсчтвительно,Пугачева своей старостью стала отвратительна.Понимает,что смешна ,но на деньги пытается влезть везде и напомнить о себе.Ая. ведь,была кумиром и легендой.В старости гордость опустилась ниже плинтуса.
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