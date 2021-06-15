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Шоу-бизнес
Расфуфыренная Пугачева на "Первом канале" вызвала шок

Расфуфыренная Пугачева на "Первом канале" вызвала шок

Примадонна появилась на масштабном концерте. Аллу Пугачеву показали на "Первом канале".
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12 июня на "Первом канале" прошла трансляция крупного музыкального мероприятия "Этот мир придуман не нами". В эфире показали концерт, посвещенный юбилею композитора Александра Зацепина — в марте ему исполнилось 95 лет. Посетила праздничное событие и Алла Пугачева.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

До места в зале Примадонну проводил Максим Галкин. Артистка заняла кресло в отдельной ложе рядом с юбиляром. Певица решила выделиться на фоне остальных гостей вечера и надела пышный наряд. Алла Борисовна облачилась в экстравагантное платье с огромными воланами в бело-синей цветовой гамме. На ногах звезды красовались обтягивающие джинсы, дополняющие грузный верх праздничного одеяния.

Со сцены прозвучали великолепные композиции Александра Зацепина в исполнении знаменитых артистов: певицы Валерии, Льва Лещенко, Ларисы Долиной и других звезд. Зрителей поразило то, что Алла Пугачева была лишь праздным наблюдателем. Она не удостоила маэстро своим выступлением, хотя он написал для нее немало хитов.

Поклонники 72-летней эстрадной дивы потрясены тем, что вместо благозвучного вокала Примадонна сделала ставку на внешний вид. Все чаще Алла Пугачева наряжается в дизайнерскую одежду, и совсем забывает радовать фанатов гастролями и новыми песнями.


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Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 05:57 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

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