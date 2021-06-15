Расфуфыренная Пугачева на "Первом канале" вызвала шок

Примадонна появилась на масштабном концерте. Аллу Пугачеву показали на "Первом канале".

12 июня на "Первом канале" прошла трансляция крупного музыкального мероприятия "Этот мир придуман не нами". В эфире показали концерт, посвещенный юбилею композитора Александра Зацепина — в марте ему исполнилось 95 лет. Посетила праздничное событие и Алла Пугачева.

До места в зале Примадонну проводил Максим Галкин. Артистка заняла кресло в отдельной ложе рядом с юбиляром. Певица решила выделиться на фоне остальных гостей вечера и надела пышный наряд. Алла Борисовна облачилась в экстравагантное платье с огромными воланами в бело-синей цветовой гамме. На ногах звезды красовались обтягивающие джинсы, дополняющие грузный верх праздничного одеяния.

Со сцены прозвучали великолепные композиции Александра Зацепина в исполнении знаменитых артистов: певицы Валерии, Льва Лещенко, Ларисы Долиной и других звезд. Зрителей поразило то, что Алла Пугачева была лишь праздным наблюдателем. Она не удостоила маэстро своим выступлением, хотя он написал для нее немало хитов.

Поклонники 72-летней эстрадной дивы потрясены тем, что вместо благозвучного вокала Примадонна сделала ставку на внешний вид. Все чаще Алла Пугачева наряжается в дизайнерскую одежду, и совсем забывает радовать фанатов гастролями и новыми песнями.