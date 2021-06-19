"Буду вечно с молодым": 72-летняя Пугачева уколола поплывшего Галкина

Примадонна грациозно поздравила мужа с 45-летием. Алла Пугачева заявила, что Максим Галкин всегда будет молодым.

В Сеть попал уникальный ролик со дня рождения Максима Галкина, 18 июня ему исполнилось 45 лет. Поздравить шоумена собрались его близкие друзья и персоны из мира шоу-бизнеса. В центре внимания гостей вечеринки оказался не только именинник, но и его знаменитая жена. Продюсер Иосиф Пригожин, который присутствовал на празднике, записал на видео проникновенную речь Аллы Пугачевой. Статная знаменитость поразила публику. 72-летняя артистка в торжественной манере высказалась о возрасте супруга и объявила об их совместном будущем.

Звезда начала произносить тост с тривиальных слов о благополучии и отсутствии бед, как это принято на днях рождениях. Однако затем мысль певицы плавно перетекла в неожиданное русло. Примадонна подчеркнула, что значительно старше Максима Галкина и от этого становится счастливее. "Я когда-то пела: "Я не расстанусь с комсомолом, я буду вечно с молодым"… Дальше мне искать уже некого! Ты всегда будешь моим молодым мужем", — громогласно выразилась Алла Пугачева.

Праздничное выступление певицы укололо Максима Галкина в самое сердце. К тому моменту, когда Примадонна закончила обращение к имениннику, он бросился к ней в объятия. Одетый в черное шоумен нежно прижимался к груди Аллы Пугачевой, держа в руке стопку со спиртным. Но долго это публичное выражение чувств не длилось. Максим Галкин ловко схватил микрофон и произнес шутливую фразу. "Я сейчас еще хряпну!" — объявил шоумен, призывая гостей выпить вместе с ним.

