С четвертой женой Шнуров научился жить свободно

48-летний музыкант стал гостем ютуб-шоу Надежды Стрелец и поделился с ведущей впечатлениями о своей новой жизни. Сейчас Сергей Шнуров женат в четвертый раз, и его молодая супруга Ольга скоро подарит музыканту еще одного наследника.
Ольга Абрамова младше супруга на 18 лет, но обладает объемными знаниями – так считает сам Сергей. По признанию артиста, жена многому его научила. Иногда ему даже приходится залезать в словарь после разговора с образованной возлюбленной.
Бывший лидер группы "Ленинград" признался, что в четвертом браке он живет иначе, чем раньше. Музыкант перестал ходить на светские тусовки и теперь может позволить себе жить свободно:
"Слава богу, что я не вынужден как белка в колесе бежать в светской упряжке."
Шнуров считает, что люди шоу-бизнеса живут в колее и не могут быть свободными, он же стал другим и вздохнул с облегчением. Музыкант признался, что больше не публикует ничего личного в соцсетях, никому ничего не рассказывает и чувствует себя при этом прекрасно.
Несмотря на то, что новый брак так сильно изменил артиста, периодически он еще продолжает показывать публике свой характер. Напомним, что не так давно у музыканта состоялась перепалка с Ксенией Собчак, а после Сергей Шнуров ввязался в словесную войну с Иосифом Пригожиным.
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