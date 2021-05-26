Пугачева публично обратилась к Киркорову впервые после конфликта

Алла Пугачева и Филипп Киркоров долгое время избегали общества друг друга, но теперь им пришлось встретиться.

В последнее время в Сети упорно ходят слухи о ссоре бывших супругов. Из-за чего именно она произошла, остается неизвестным. Однако очевидно, что бывшие избранники активно избегали встречи и даже не хотели говорить друг о друге. Тем не менее, накануне им все же пришлось посмотреть друг другу в глаза – Филипп Киркоров просто не мог не прийти на юбилей дочери Примадонны.

Кристина Орбакайте, которой вчера исполнилось 50 лет, устроила пышный праздник в одном из дорогих столичных ресторанов. Мать именинницы и бывший отчим были рассажены за разные столы. Они постарались не показывать окружающим, что между ними существуют какие-то недопонимания, и даже обменялись любезностями. Филипп Киркоров сделал комплимент относительно внешнего вида бывшей жены. В ответ Алла Пугачева ласково назвала певца "Филечкой" и отметила, что он тоже выглядит прекрасно. Однако, как сообщило издание "7 Дней", тон у Примадонны при этом был неоднозначным, вполне вероятно, что артистка решила поиздеваться над бывшим мужем.

Напомним, что среди догадок о причине ссоры между звездами звучало предположение о том, что Алла Пугачева перестала общаться с бывшим мужем по настоянию Максима Галкина, который поставил ее перед выбором.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что россияне нашли сходство между сыном Аллы Пугачевой и Филиппом Киркоровым, что тоже вряд ли понравилось Максиму Галкину.