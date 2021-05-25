"Вечером обниму тебя и зацелую!": Киркоров признался в чувствах дочери Пугачевой

Король российской эстрады признался, что в восторге от таланта звезды и очень ценит их дружбу. Певец пожелал наследнице бывшей жены, чтобы каждый ее день был полон оптимизмом, интересными идеями и радостными встречами.
Филипп Киркоров заверил в своем инстаграм-аккаунте, что будет всегда рядом с подругой. Он сопроводил публикацию видеороликом с Кристиной Орбакайте. Исполнитель признался, что скучает по их ставшим доброй традицией совместным каникулам.
Филипп Киркоров выразил уверенность в том, что они вместе обязательно придумают нечто оригинальное в честь дня рождения певицы. "Вечером обниму тебя и зацелую!", – пообещал расчувствованный артист.
Если с Кристиной Орбакайте звезда поддерживает теплые отношения, то с Примадонной у Филиппа Киркорова сейчас они весьма натянутые. Во всяком случае, это заметили многочисленные поклонники. Так, на светских мероприятиях бывшие супруги сторонятся другу друга. Кроме того, не раз в интервью исполнитель давал понять журналистам, что его уже бесят вопросы об Алле Пугачевой.
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