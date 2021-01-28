Равшана Куркова повергла в шок неожиданным преображением

В инстаграм-аккаунте Равшаны Курковой появился снимок, на котором она позирует со светлыми волосами и модной стрижкой. Актриса отметила, что фото не подвергалось ретуши. Интернет-пользователи были шокированы преображением знаменитости, но все-таки одарили ее комплиментами.
Нашлись и те, кто не оценил новый имидж Равшаны. "Упс. Зачем!?", "С темными волосами намного лучше!", "Что!?", "Интересный эксперимент, но не удачный", – высказались фолловеры.
Оказалось, что фанаты зря переживали. Куркова просто примерила парик. В комментариях под публикацией артистка призналась, что готовится к новой роли, и такой образ ей очень нравится. В каком проекте задействована Равшана, пока неизвестно.
В прошлом году актриса также поэкспериментировала с внешностью. Брюнетка немного осветлила пряди, из-за чего стала выглядеть еще привлекательнее.
Напомним, недавно Равшана Куркова похвасталась роскошной иномаркой. Автомобиль актрисы оценивается в 6,5 миллиона рублей. Актриса разместила снимок с новой машиной в "Инстаграм". Поклонники искренне порадовались за кумира.
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