Равшана Куркова повергла в шок неожиданным преображением

Равшана Куркова решила кардинально сменить имидж. Так 40-летняя актриса никогда не выглядела.

В инстаграм-аккаунте Равшаны Курковой появился снимок, на котором она позирует со светлыми волосами и модной стрижкой. Актриса отметила, что фото не подвергалось ретуши. Интернет-пользователи были шокированы преображением знаменитости, но все-таки одарили ее комплиментами.

Нашлись и те, кто не оценил новый имидж Равшаны. "Упс. Зачем!?", "С темными волосами намного лучше!", "Что!?", "Интересный эксперимент, но не удачный", – высказались фолловеры.

Оказалось, что фанаты зря переживали. Куркова просто примерила парик. В комментариях под публикацией артистка призналась, что готовится к новой роли, и такой образ ей очень нравится. В каком проекте задействована Равшана, пока неизвестно.

В прошлом году актриса также поэкспериментировала с внешностью. Брюнетка немного осветлила пряди, из-за чего стала выглядеть еще привлекательнее.

Напомним, недавно Равшана Куркова похвасталась роскошной иномаркой. Автомобиль актрисы оценивается в 6,5 миллиона рублей. Актриса разместила снимок с новой машиной в "Инстаграм". Поклонники искренне порадовались за кумира.